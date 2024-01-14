В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым

Оставленный без присмотра в квартире в Москве двухлетний ребенок был найден мертвым в ванной. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщает прокуратура города в Telegram-канале.

Со слов матери, утром 14 января женщина оставила детей 2023, 2021, 2020 и 2017 годов рождения на непродолжительное время одних, а по возвращении в квартиру обнаружила двухлетнего сына без признаков жизни. В ведомстве указали, что точная причина будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

«В ходе надзорных мероприятий устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения на контроле в прокуратуре», — говорится в публикации.

Кроме того, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее, 9 января, источник «Известий» рассказал, что в Санкт-Петербурге обнаружили труп четырехдневного младенца. Отмечается, что мать ребенка кормила его грудью, будучи в состоянии легкого алкогольного опьянения. По словам 36-летней женщины, она обнаружила ребенка без признаков жизни спустя несколько часов.