Мина медленного действия

К выборам на острове Тайвань в субботу 13 января было приковано внимание всего мира, и многие аналитики даже называли их судьбоносными (при этом жители выбирали членов Законодательного юаня — высшего законодательного органа и главу администрации острова. — «Известия»). Некоторые «эксперты» полагали, что уже на следующие сутки после голосования в Тайваньском проливе может начаться вооружённый конфликт.

Однако результат выборов позволяет предположить только одно. В геополитической ситуации вокруг острова Тайвань в ближайшие годы не произойдёт ничего чрезвычайного: напряжённость будет расти медленно и неуклонно.

Победа кандидата от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ выглядит, с одной стороны, весьма впечатляющей: согласно последним цифрам подсчёта (финальные результаты будут оглашены лишь через неделю), уровень его поддержки преодолел 40% голосов, при этом отрыв от основного соперника – кандидата от Национальной партии Хоу Юи – весьма значителен. Согласно тайваньскому избирательному законодательству, не предусматривающему второго тура выборов, это делает лидера ДПП очевидным победителем гонки. Можно сделать вывод, что победу одержали адепты независимости острова от Китая, сторонники прозападной ориентации и в конечном счёте — Вашингтон, немало сделавший для поддержки кандидата от правящей партии.

Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно: никаких революционных шагов вроде провозглашения независимости, признания острова Западом и появления на карте мира «Республики Тайвань» ждать точно не следует.

Во-первых, сторонники пусть осторожного, но диалога с Пекином в совокупности набрали больше голосов, чем сторонники независимости. О необходимости усилить взаимодействие двух частей Китая говорили как представитель Гоминьдана Хоу Юи, так и глава Народной партии Кэ Вэньчжэ. По сути, последний выступил своего рода спойлером, отобравшим голоса в основном у партии Гоминьдан — и нельзя исключать, что этот политтехнологический ход придумали именно в Вашингтоне. На состоявшихся выборах в парламент сторонники независимости получат лишь треть голосов — что делает невозможными конституционные решения по переименованию страны из Китайской Республики в Тайвань или любым другим формам декларации независимости. И хотя ДПП останется крупнейшей партией в парламенте, её возможности с точки зрения важнейших государственных решений будут серьёзно ограничены. Выборы, победные для сторонников независимости, парадоксально продемонстрировали, что независимость поддерживает меньшинство населения.

Во-вторых, никто не может сказать наверняка, какой политики станет придерживаться новый руководитель островной администрации Лай Циндэ. Да, в ходе предвыборной кампании он довольно жёстко высказывался о действиях Пекина и всячески подчёркивал необходимость дальнейшего укрепления альянса с США. Но о немедленных шагах по провозглашению независимости речи не было. К тому же предвыборные заявления и реальные дела, как правило, существенно различаются между собой. В условиях, когда любые резкие односторонние шаги острова дадут Пекину идеальный повод для военно-политической эскалации конфликта, ни сам глава Тайваня, ни его союзники в Вашингтоне не станут обострять ситуацию — скорее, наоборот, постараются немного смягчить риторику по отношению к КНР.

Китай и сам не готов к обострению. В Пекине до последнего рассчитывали на переход власти на острове к партии Гоминьдан: это позволило бы запустить диалог и прийти к компромиссному решению по постепенному воссоединению страны, пусть даже этот процесс занял бы целые десятилетия. И несмотря на ряд призывов «готовиться к войне», звучавших в последние годы как от политического, так и от военного руководства Китая, в краткосрочной перспективе ждать перехода конфликта в вооружённый не приходится. У Пекина пока нет ни желания, ни военных возможностей делать шаг, который вполне может привести к глобальному противостоянию. Ближайшие полгода руководство КНР, скорее всего, будет внимательно присматриваться к первым внешнеполитическим шагам нового руководства, а курс на подготовку к войне в Тайваньскому проливе Пекин, вероятно, взял уже давно и продолжит к ней готовиться.

Продолжать прежними темпами готовить остров к конфликту будут и Соединённые Штаты. За последние два года США накачали Тайвань вооружениями и военными технологиями — эта политика будет продолжаться, но вряд ли усиливаться, учитывая необходимость не раздражать Пекин сверх меры. Этому никак не помешает формальное отсутствие дипломатических отношений между Вашингтоном и Тайбэем: де-факто Тайвань уже сегодня союзник США и наряду с Японией и Южной Кореей — один из важнейших элементов американской политики сдерживания Китая.

Выборы 13 января не приведут ни к войне, ни к независимости Тайваня, ни к воссоединению двух частей китайского государства. Однако их итоги закладывают мину замедленного действия под ситуацию вокруг острова. Ситуация не разрешилась — напротив, она продолжает обостряться. Пекину не удалось изменить статус-кво. И пусть взрыва в ближайшие пару лет ждать точно не стоит, но температура в Тайваньском проливе будет постепенно повышаться.

Автор — директор Института Китая и современной Азии РАН, президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества

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