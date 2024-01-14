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Украинский пивзавод переименовал «Жигулевское» в «Венское»

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Global Look Press/Ingram Images
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На Украине пивоваренный завод «Уманьпиво» в Черкасской области переименовал «Жигулевское» пиво в «Венское». По словам представителей предприятия, это решение обусловлено борьбой с советским наследием на Украине. Об этом 12 января сообщает Громадское телевидение.

Как отметила маркетолог пивоварни Мария Кисель, идея изменить название «Жигулевское» у руководства «Уманьпива» существовала давно, однако из-за ряда технических причин ребрендинг удалось провести только сейчас. Последний разлив пива «Жигулевское» был еще в начале октября, однако сама процедура извлечения продукта из ассортимента занимает определенное время, поэтому в магазинах можно увидеть пиво со старым названием, отметили представители завода.

«Учитывая, что сроки годности бутылочного пива составляют 120 дней, потребители могут еще встречать его [«Жигулевское»] на полках», ― заявила маркетолог.

При этом рецепт пива менять не собираются.

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Это не первый завод, который пошел на подобный шаг .Так, в апреле 2022 года пиво «Жигулевское» переименовали в «Венское» на заводе в Ровно. В декабре 2023-го то же самое сделало предприятие в Полтаве.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом или Россией, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок. Особенно эта политика обострилась после начала спецоперации РФ по защите Донбасса в феврале прошлого года.

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