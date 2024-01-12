Почти 300 белгородских детей приехали в Ярославскую область

Почти 300 детей из Белгородской области прибыли в Ярославль. Гостей разместили в санатории, здесь ребята смогут отдохнуть и оздоровиться, сообщает телеканал «Известия». Преподаватели из Ярославской области также организуют для детей учебный процесс. Ребята проведут в регионе 21 день и посетят достопримечательности. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что более 1,3 тыс. детей из Белгорода побывают в загородных школьных лагерях. Юных гостей также примут в Воронежской, Тамбовской, Калужской и других областях.

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