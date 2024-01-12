Экстремальный марафон «Полюс холода — Оймякон» прошел в Якутии

В Якутии состоялся экстремальный марафон «Полюс холода — Оймякон». Участники забега преодолели две дистанции — 21 км и 42 км, сообщает телеканал «Известия». 12 января температура в Оймяконе опустилась до –55 градусов. Морозы не помешали спортсменам успешно принять участие в марафоне. Самым выносливым участником оказался 24-летний студент. Всего в экстремальных забегах приняли участие 40 человек.

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