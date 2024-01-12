Россия в 2023 году собрала 147 млн т зерна

Россия за 2023 год, предварительно, собрала 147 млн т зерна, об этом заявила зампред правительства Виктория Абрамченко. В частности, урожай в новых регионах составил почти 5 млн т, сообщает телеканал «Известия». Абрамченко отметила, что Россия с первых дней присоединения территорий начала реализацию госпрограммы по развитию сельского хозяйства. В первую очередь поддержку получили производители хлеба, молока, овощей и зерновых.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.