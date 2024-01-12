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Более 40 нарушений на 6,7 млн рублей выявили в лесах Приангарья за месяц

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В Иркутской области во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Метелица» выявили 41 нарушение на общую сумму 6,7 млн рублей. Об этом сообщает региональное правительство.

Мероприятие «Метелица» проводилось с 11 декабря по 10 января с целью предупредить незаконную вырубку хвойных деревьев. В рейдах участвовали представители министерства лесного комплекса и сотрудники ГУ МВД по Иркутской области. Всего они осуществили 931 патрулирование.

«Перед участниками рейдов стояла задача выявлять не только факты незаконной заготовки новогодних елей, но и других нарушений лесного законодательства», — прокомментировал министр лесного комплекса Павел Кирдяпкин.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, за месяц зарегистрировано 11 случаев незаконной заготовки хвойных. Нарушители срубили 37 деревьев на сумму около 37 тыс. рублей. В двух случаях выявлено самовольное занятие лесных участков, еще в 11 — захламление, в 17 — незаконная рубка древесины. Именно эти 30 нарушений и повлекли за собой основной ущерб, который специалисты оценили почти в 6,7 млн рублей.

В ходе операции «Метелица» в Иркутской области было возбуждено 27 административных дел.

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