Центр «Трибуна Холл» в Благовещенске откроют ко Дню города

В Благовещенске (Амурская область) ко Дню города намерены завершить строительство крупнейшего в городе объекта — центра «Трибуна Холл». Об этом сообщает городская администрация.

«Наша задача — 31 мая убрать забор, чтобы люди уже могли гулять здесь. Подрядчику срок обозначен. К этой дате стремимся», — отметил мэр города Олег Имамеев.

На сегодняшний день строительство амфитеатра, здания «Трибуна Холл» и благоустройство завершено на 50%. Устройство наружных инженерных сетей выполнено на 99%, павильон динозавров и детский центр готовы на 75%, а фонтанный комплекс — на 98%, пишет Амурская служба новостей.

Проект городского центра «Трибуна Холл» включает создание самого большого в России фонтанного комплекса, а также строительство музея динозавров, музея российско-китайской дружбы и культурного центра со смотровой площадкой.

Реализация проекта стартовала в 2020 году, средства выделяются из федерального бюджета.