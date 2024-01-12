Страх гегемона

США и Великобритания нанесли точечные удары по объектам повстанцев-хуситов в Йемене. Всего атакам, по заявлением официальных американских представителей, подверглись более 60 целей. Действия Вашингтона и Лондона стали ответом на не прекращающиеся в последние недели нападения на суда, следующие в сторону Израиля. Многие крупные компании из-за обострившейся обстановки в Красном море были вынуждены перенаправить транспортные потоки с привычного маршрута в Европу через Суэцкий канал и идти в обход Африки.

Последний факт обусловил участие Великобритании в военной акции. Ее компании зарабатывают немалые деньги на страховании судов, идущих через Суэц. А потому Лондон, как мало кто другой, заинтересован в бесперебойном функционировании этой транспортной артерии. И не просто в функционировании, а еще и в том, чтобы не появились более интересные альтернативы, которые в последнее время замаячили на горизонте.

А вот для США противодействие активности йеменских хуситов стало уже не только практическим, но и серьезным репутационным вопросом. Ведь до обострения ситуации в Красном море был нанесен другой удар по глобальным американским планам. Причем сделало это ХАМАС, совершив 7 октября прошлого года атаку на Израиль. Одним из ее главных последствий стало то, что был поставлен на паузу процесс примирения последнего с Саудовской Аравией, над чем Вашингтон активно работал. А это было главным условием для запуска нового транспортного коридора, опять же продвигаемого Америкой, — из Индии через территорию этих двух стран в Европу. Цели по созданию такого маршрута были обозначены после прошедшего в сентябре 2023 года саммита G20.

То есть сначала из-за ситуации вокруг сектора Газа были сорваны планы по созданию одной транспортной артерии, а теперь на фоне атак хуситов фактически заблокирована другая, уже функционирующая. Какие же остаются альтернативы? Везти товары по длинному маршруту в обход Африки, как сейчас. Либо всерьез задуматься о всех выгодах: финансовых, логистических, временных, которые несет в себе китайский проект по поставкам товаров из Азии в Европу «Один пояс — один путь».

Разумеется, американцы не могут позволить своему главному конкуренту в лице Пекина спокойно реализовывать свои замыслы. Собственно, до эскалации ситуации на Ближнем Востоке вполне можно было говорить, что счет складывается в пользу США. Ведь на фоне спецоперации на Украине перспективы запуска транзитной ветки «Пояса и пути» через российскую территорию оказались довольно туманными. К слову, мощнейшему санкционному давлению подвергается и транспортный проект Москвы — Северный морской путь.

Теперь, однако, ситуация не выглядит столь однозначно. Свои замыслы США воплотить в жизнь не в силах. Урегулировать конфликт вокруг сектора Газа они тоже не могут. Причем не из-за ХАМАС, а потому, что абсолютно несговорчивую позицию занял главный союзник Вашингтона на Ближнем Востоке — Израиль. На этом фоне постоянным атакам со стороны проиранских шиитских формирований подвергаются американские базы в Сирии и Ираке, несколько недель назад дошло до того, что атаковали посольство США в Багдаде. Иными словами, гегемона кусают с разных сторон, а гегемон до сих пор как будто бы это практически не замечал, если не считать единичных ответных ударов по иракской территории. И того, что премьер страны Мухаммед Шиа ас-Судани после таких действий американцев поставил вопрос о выводе их войск из Ирака, которые по приглашению Багдада участвовали в борьбе с ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России).

В Йемене Вашингтон впервые серьезно попытался поставить тех, кого он считает сильно зарвавшимися, на место, причем в своем любимом стиле — слона в посудной лавке. Ведь удар был нанесен по суверенной стране, пусть и по группировке, которая противостоит официальным властям да еще и умудрилась несколько лет назад выбить их из столицы — Саны. Разрешение на силовую акцию США не получили, в том числе от Совбеза ООН, несмотря на то что тот незадолго до американских атак осудил действия хуситов. К слову, Россия и Китай при голосовании воздержались, что понятно: свобода и безопасность судоходства важны, но зачем играть на руку прямым конкурентам или даже врагам?

Теперь встает вопрос, что дальше. Хуситы уже пообещали ответить на удары. В Вашингтоне не исключают новых атак по Йемену. Гарантии того, что усиливающееся из-за обстановки вокруг сектора Газа обострение пойдет на спад и не разрастется до войны во всем Ближневосточном регионе, сейчас не даст никто. Альтернатива — скорейшее прекращение боевых действий Израиля в палестинском анклаве, что могло бы способствовать разрядке. Но как бы в конечном итоге ни развивались события в ближайшей перспективе, они не дадут ясности по ключевой проблеме, а именно разграничению влияния на мировую торговлю крупных игроков — России, Китая, Индии, США и Великобритании — и функционированию транспортных коридоров. И там, где эти коридоры проходят, а сюда входит большое количество стран, открываются широкие перспективы для «внезапного» обострения внутриполитических кризисов, войн и терактов. Ведь на кону — огромные деньги и еще большее влияние на мировые процессы на десятилетия вперед.

Автор — востоковед

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