Власти помогут оставшимся без жилья при пожаре в Омской области
Власти Омской области окажут помощь семьям в селе Старокарасук Большереченского райгна, которые потеряли жилье во время пожара. Главе района Василию Майстепанову поручено обеспечить жителей, оставшихся без крова, временным жильем и оказать необходимую помощь.
Пожар произошел в ночь на 12 января в селе Старокарасук в двухквартирном жилом доме. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседний дом и уничтожил там две квартиры.
Общая площадь возгорания составила 435 кв. м. Пострадавших нет, но в общей сложности огонь уничтожил четыре квартиры, в которых проживали семьи с детьми и пенсионеры.
По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Точные причины установят после проведения пожарно-технической экспертизы. Работу спецслужб и правоохранительных органов координирует районная прокуратура. Там же проследят и за оказанием пострадавшим семьям необходимой помощи и предоставлением мер социальной поддержки, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».