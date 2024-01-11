КНР упростит въезд в страну для иностранцев

Китай упростит правила въезда в страну для некоторых категорий иностранцев. Об этом заявил директор департамента по работе с иностранцами Государственного управления по делам миграции Китая Мао Сюй, передает телеканал «Известия». Граждане других государств смогут въехать в КНР для участия в непубличной деятельности. К примеру, с целью делового сотрудничества или ведения частных дел. Совершенствование информационных технологий позволило Пекину упростить рассмотрение заявок.

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