Более 181 тыс. туристов в новогодние праздники посетили Крым

Более 181 тыс. туристов посетили Крым в новогодние выходные. Средняя загрузка отелей составила 60%, курортных комплексов — 95%, сообщает телеканал «Известия». Большинство гостей прибыло в республику по Крымскому мосту. 31% туристов добирались на поездах, еще 19% ехали через новые российские регионы. Как отметили в министерстве курортов и туризма региона, россияне уже планируют отдых в Крыму весной и летом.

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