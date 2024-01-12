Захват внимания: байопик о рестлерах Фон Эрих, Лиам Нисон — киллер

На российские киноэкраны выходит биографическая спортивная драма «Стальная хватка» о знаменитой династии рестлеров, Лиам Нисон сыграл киллера на пенсии в триллере «Последний наемник», а испанская семейная комедия «Спасти Санту» продолжает атмосферу новогодних праздников. Для любителей хорроров собравшее 17 наград «Проклятие дома с призраками», а для детей — новые «Турбозавры» Алексея Котеночкина. «Известия» рассказывают, на какие фильмы стоит сходить в выходные.

«Стальная хватка» 18+

Режиссер: Шон Дуркин. В ролях: Зак Эфрон, Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон, Мора Тирни, Стэнли Саймонс, Лили Джеймс, Холт Маккэллани, Грэйди Уилсон, Скотт Иннес



Новый релиз от независимой американской студии A24, которая выпустила оскароносного «Кита», нашумевшие «Все страхи Бо», хоррор-хиты «Два, три, демон, приди!» и «Солнцестояние». И которая, что важно, продолжает работать с Россией напрямую в отличие от крупных американских студий. Спортивная биографическая драма посвящена истории реально существовавшей знаменитой рестлинг-династии Фон Эрих. Одна из главных ролей досталась звезде сериала «Медведь» Джереми Аллену Уайту.

Название фильма — это знаменитый жестокий захват, которым пользовался Фон Эрих – старший. События картины разворачиваются в 1960-х годах и затрагивают жизнь семьи Фон Эрихов. Нам показывают не только их стремительный взлет в рестлинге после изнурительных тренировок, но и личные проблемы и переживания. Главными героями стали четыре сына Фон Эриха – старшего, который требует от каждого из отпрысков получить чемпионский пояс. Поэтому в фильме больший упор делается именно на драматическую, а не биографическую составляющую. Также создатели уделили немало внимания легенде о проклятии семьи фон Эрих, согласно которой почти все мужчины этой династии трагически погибали в молодом возрасте.

«Последний наемник» 16+

Режиссер: Роберт Лоренц. В ролях: Керри Кондон, Десмонд Иствуд, Конор Макнил, Шеймус О’Хара, Бернадетт Карти, Лиам Нисон, Киран Хайндс, Нив Кьюсак, Мишель Глисон



В оригинале картина называется «На земле святых и грешников», что точнее передает сюжет и смысл фильма. Премьера боевика состоялась на 80-м Венецианском кинофестивале, поэтому лента добралась с задержкой. Главную роль исполнил Лиам Нисон, которому, напомним, уже 71 год. Также в фильме снялись Керри Кондон («Банши Инишерина»), Киран Хайндс («Рим») и Джек Глисон («Игра престолов»). «Последнего наемника» нельзя отнести только к боевикам: есть элементы детективного триллера и драмы о покаянии.

По сюжету, опытный наемный убийца Финбар решает бросить свое дело и залегает на дно на побережье Ирландии. Спокойную старость нарушает приехавшая в город банда, желающая отыскать Финбара и отомстить за одно из его убийств. Под удар попадают не только бывший киллер, но и невинные жители. Опытный пенсионер вынужден вновь взяться за оружие, чтобы защитить себя, окружающих и свою новую жизнь.

«Спасти Санту» 12+

Режиссер: Хоакин Масон. В ролях: Эрнесто Севилья, Сантьяго Сегура, Унакс Хейден, Пабло Чьяпелья, Мария Ботто, Хоакин Рейес, Паулина Давила, Вадхир Дербес, Эмилио Гавира, Джанфри Топера

Опоздав на новогодние праздники, семейная комедия «Спасти Санту» все-таки дошла до российского проката к старому Новому году. Это новая лента испанского режиссера Хоакина Масона, в прошлом году в России вышел его фильм «Битва шефов», и зрители встретили его тепло.

По сюжету, мелкий жулик и неважный отец Сальва, убегая от полицейских, сбивает настоящего Санту в центре Мадрида. Оба попадают в одну палату накануне Рождества, и зимний волшебник вынуждает Сальву занять его место, развезти подарки и спасти праздник, так как сам Санта временно оказался прикован к инвалидной коляске. Виновник ДТП вынужден научиться управлять санями, подружиться с оленями. Естественно, в процессе он осознает свои ошибки и превращается в хорошего и добропорядочного человека.

«Проклятие дома с призраками» 18+

Режиссер: Джэми Хупер. В ролях: Риэнн Стил, Софи Томпсон, Джонатан Ньяти, Дэвид Хорович, Джейн Лоу, Филлипа Пик, Талия Блэр, Питер Маккуин, Дениз Хоран, Полин Хупер



На первый взгляд «Проклятие дома с призраками» может показаться классическим хоррором об одержимом доме наподобие «Заклятия». Но релиз успел получить признание на зарубежных кинофестивалях фильмов ужасов: в общей сложности 28 номинаций, в 17 из них «Дом с призраками» одержал победу. Тема семейной травмы и уходом за пожилым человеком приближает новинку к другому популярному хоррору — «Реликвия».

Девушка Анна возвращается в дом детства спустя много лет, чтобы заботиться о своей бабушке, которая страдает от деменции. Пожилой женщине становится всё хуже, и сиделка больше не справляется в одиночку. Вскоре в доме начинают происходить паранормальные явления: везде раздаются странные звуки, героине снятся кошмары и мерещатся призраки. Девушка понимает, что это как-то связано со смертью ее дедушки.

«Турбозавры. Год Дракона» 0+

Режиссер: Алексей Котеночкин. В ролях: Вероника Саркисова, Жанна Никонова, Михаил Белякович, Владимир Войтюк, Александр Коврижных, Иван Калинин, Анна Штукатурова, Никита Прозоровский, Ольга Голованова, Анна Киселева



«Турбозавры. Год Дракона» — еще один среднеметражный спин-офф популярного среди маленьких детей одноименного сериала о динозаврах-трансформерах. Художественным руководителем, продюсером и автором сценария оригинального шоу и «Года Дракона» стал Алексей Котеночкин — сын легендарного аниматора и создателя «Ну, погоди!» Вячеслава Котеночкина.

Задумка у франшизы весьма сюрреалистичная: на самом деле динозавры не вымерли, а ушли под землю и стремительно эволюционировали. Теперь гигантские рептилии могут превращаться в автомобили, грузовую технику и другие транспортные средства. С группой «трансформеров» подружились маленькие дети Петя и Катя, и вместе они ищут приключения. «Год Дракона», как понятно из названия, посвящен новогодним праздникам и веселью.