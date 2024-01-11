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Уток на пруду «Серая шейка» в Рязани спасли от морозов

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Жители Рязани обеспокоились судьбой уток, живущих на пруду «Серая шейка». Водоем замерз после наступления морозов. Птицы целый день сидят на берегу или на льду, хотя обычно они зимуют в так называемых полыньях — естественных незамерзающих островках посреди озерного льда.

Для их спасения пернатых на водоеме решили искуственную полынью, написал префект Октябрьского района Рязани Кирилл Горелов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Утки будут спасены, благодарим горожан за внимательность!», — написал чиновник, его цитату приводит РИА «7 новостей».

На место уже выехали сотрудники управления по делам ГОЧС мэрии Рязани, которые создадут искусственные условия для зимовки птиц на пруду, пишет 62INFO.ru.

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