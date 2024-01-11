Уток на пруду «Серая шейка» в Рязани спасли от морозов
Жители Рязани обеспокоились судьбой уток, живущих на пруду «Серая шейка». Водоем замерз после наступления морозов. Птицы целый день сидят на берегу или на льду, хотя обычно они зимуют в так называемых полыньях — естественных незамерзающих островках посреди озерного льда.
Для их спасения пернатых на водоеме решили искуственную полынью, написал префект Октябрьского района Рязани Кирилл Горелов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Утки будут спасены, благодарим горожан за внимательность!», — написал чиновник, его цитату приводит РИА «7 новостей».
На место уже выехали сотрудники управления по делам ГОЧС мэрии Рязани, которые создадут искусственные условия для зимовки птиц на пруду, пишет 62INFO.ru.