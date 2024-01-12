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Врач назвал самую опасную зимнюю обувь

Остеопат Симкин: самая опасная зимняя обувь — это угги
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Неправильный выбор зимней обуви чреват не только травмами, но и развитием различными видами деформации стоп. Самой вредной с этой точки зрения обувью являются «мягкие» модели на плоской подошве, в том числе угги. Об этом «Известиям» 12 января рассказал врач-остеопат Дмитрий Симкин.

По его словам, ношение бесформенных моделей на плоской подошве повышает риски формирования плоскостопия в три раза, а других форм искривления стопы — в шесть раз. Особенную опасность такая обувь представляет для беременных женщин и людей с избыточным весом. Если же говорить о потенциальных рисках получения травм, то, по наблюдениям специалиста, подвывихи в стопе в четыре раза чаще диагностируют именно у пациентов, которые носят неудобную обувь.

«Антирейтинг самой вредной зимней обуви однозначно возглавляют «мягкие» модели на плоской подошве. Сюда относятся модные «дутики», «снобутсы» и особенно любимые многими угги. Возможно, некоторые дамы возразят и укажут на то, что в уггах зимой тепло. Однако кажущийся в момент покупки комфорт в дальнейшем может обернуться полным разочарованием. Ведь у врачей есть как минимум четыре аргумента против ношения такой обуви», — отметил Симкин.

В первую очередь он назвал такой недостаток, как отсутствие каблука. Большинству людей в обуви с небольшим каблуком проще сохранять правильную осанку и легче поддерживать баланс тела, а стопы при ходьбе устают гораздо меньше.

«Угги не имеют не только каблука, но и какой-либо внутренней поддержки стопы (супинаторов, фиксаторов пятки). В этом плане угги, по сути, ничем не отличаются от валенок, так как для современной обуви такие характеристики — это настоящий нонсенс. Кроме того, без внешнего каркаса мех внутри такой обуви быстро теряет форму и растягивается. Так что если у вас есть проблемы со стопами — угги их непременно усугубят, а если нет — то скорее всего обеспечат», — добавил врач.

Кроме того, он обратил внимание, что угги не позволяют использовать ортопедические стельки. В обычной обуви недостаток поддержки стопы без труда можно компенсировать ортопедическими стельками (в идеале — индивидуальными). Однако с уггами не работает даже такой вариант, поскольку меховая стелька в них попросту не вынимается. Если же накладывать одну стельку на другую, то стопа может просто не пролезть внутрь или будет очень тесно.

«Еще один не самый очевидный недостаток угг — это их материал. Замшевая обувь зимой имеет один серьезный недостаток: к ней очень быстро прилипает снег. В сочетании с отсутствием мембраны это качество приводит к тому, что ноги начинают достаточно быстро промокать», — подчеркнул Симкин.

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6 января травматолог-ортопед «СМ-Клиника» кандидат медицинских наук Марина Прохорова рассказала, что наиболее частой травмой в зимнее время года является перелом лодыжки , а в более легком случае — растяжение связок голеностопного сустава. Второе место — перелом лучевой кости. Чтобы избежать подобных травм, Прохорова посоветовала внимательно смотреть под ноги, а также использовать обувь с хорошо фиксирующей голеностопный сустав и не скользящей подошвой.

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