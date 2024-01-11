«Россети» отчитались о работе в регионах после ухудшения погоды
Сотрудники «Россетей» перешли на усиленный режим работы в ряде регионов в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщил заместитель гендиректора — главный инженер компании Евгений Ляпунов на экстренном заседании штаба электросетевого комплекса.
По его словам, энергетики работают круглосуточно в Новгородской, Ярославской, Вологодской, Ленинградской, Тверской областях. Там наблюдаются метель, мокрый снег и дождь. В Алтайском крае также фиксируется штормовой ветер с порывами до 30 метров в секунду.
В восстановлении поврежденных непогодой энергообъектов задействовано свыше 250 бригад, 1150 энергетиков и 400 единиц спецтехники. В северо-западных и центральных районах страны дополнительно к работам привлекли специалистов из соседних регионов.
Необходимые мероприятия будут проводиться до полного устранения последствий и рисков для электроснабжения потребителей.
В ближайшее время ухудшение погоды прогнозируется в Тюменской, Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также в московском регионе в связи с ожидающимися морозами.