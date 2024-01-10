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США наращивают военное присутствие в Польше

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Контингент американских военных в Польше будет наращиваться. Об этом сообщает журнал Военного издательского института при министерстве обороны страны. На начало 2024 года число солдат превышает 10 тыс. человек, передает телеканал «Известия». На территории республики постоянно дислоцируются бронетанковые войска и артиллерия, летчики, специалисты по логистике и моряки. Как отмечает издание, всё это означает, что для Штатов Польша оказалась в числе самых важных точек на карте мира. Американская армия составляет одну из опор региональной системы безопасности в республике.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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