В сгоревшем доме пропавшего рэпера Sir-J обнаружили останки

Человеческие останки были обнаружены в сгоревшем доме 50-летнего рэпера Сергея Булавинцева, выступающего под псевдонимом Sir-J. Поиски артиста приостановлены. Об этом в среду, 10 января, рассказал источник «Известий».

30 декабря 2023 года музыкант перестал выходить на связь. В тот же день в его загородном доме в подмосковном Расторгуево произошел пожар.

«Судя по записям с камер наблюдения, мужчина из дома больше не выходил», — поделился собеседник.

Главное следственное управление СК России по Московской области заявило, что найденные обгоревшие фрагменты тела человека направлены на экспертизу, в том числе генетическую, для установления личности погибшего.

Булавинцев родился в 1973 году в Москве, в 1986-м уехал с родителями в США, где увлекся хип-хоп-культурой. В 1990 году он вернулся в Россию, через год взял псевдоним Sir-J и вместе со своим другом Алексеем Смирновым создал англоязычный рэп-коллектив Bust A.S! Музыкант также состоял в группах D.O.B., D.O.B. Community, занимался продюсированием групп Nonamerz, «Ю.Г.», «Отверженные» и «Многоточие».