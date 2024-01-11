Многодетное положение

Правительство планирует закрепить на федеральном уровне единый правовой статус многодетных семей и основные социальные гарантии для них. И это должно произойти уже к концу 2024 года.

Сегодня приоритет социальной поддержки государства — семьи с детьми. Несколько лет идут обсуждения сложностей уравнивания в правах граждан в разных регионах, каждый из которых имеет свою специфику по количеству многодетных, культурным традициям, уровню экономического развития. И всегда остро стоит вопрос равенства мер поддержки: должны ли они быть одинаковыми во всех регионах или должны учитывать экономические особенности. Ведь одна и та же сумма в Москве и других регионах имеет разный вес в общем бюджете семьи.

Если предоставлять одинаковые льготы в виде единых скидок на оплату ЖКХ, проезда и других социальных услуг, то встают вопросы об источниках компенсации. Сейчас, например, один регион может себе позволит оплачивать 50% цены услуг по содержанию жилья таким семьям, а другому даже 30% компенсировать тяжело из-за размера бюджета и большого количества многодетных. Без федеральной помощи выровнять такие меры поддержки будет сложно.

И таких вопросов много. Поэтому обсуждение введения единого подхода к поддержке многодетных длится несколько лет. «Народный фронт» участвует в анализе нормативной базы и всегда поддерживал унификацию подхода к многодетным на федеральном уровне.

На сегодня единственное общее для всех субъектов страны условие отнесения семьи к многодетной — три и более ребенка. Однако регионы имеют право самостоятельно определять планку возраста детей, после достижения которой семья теряет статус и льготы. Существуют также требования проживания на территории региона, гражданства родителей и другие.

Различия в мерах поддержки позволяют регионам самостоятельно регулировать количество семей, которым могут на нее рассчитывать. В «Народный фронт» в разное время поступали жалобы на невозможность получения статуса многодетной семьи по разным юридическим причинам. Где-то регионы по своим правилам не могли учитывать детей, прописанных в других субъектах страны.

Например, в одной семье трое детей, все живут вместе, но один прописан в соседнем регионе на родине отца. В этом случае ни один из регионов не мог признать семью многодетной.

Где-то не давали статус приезжей семье, так как дети не подходили по возрасту.

Был случай, когда в семье старшему ребенку исполнилось 21 и в родном регионе семья считалась многодетной. Но при переезде в другой субъект она перестала считаться, так как там были другие ограничения по возрасту детей, которых учитывают при предоставлении статуса многодетности.

При установлении федерального статуса подобных казусов не возникнет. Кроме того, предполагается ввести не только бумажные документы, но и цифровые, что ускорит предоставление всех социальных мер поддержки.

Безусловно, юридическое закрепление статуса многодетных семей станет одной из основ усиленной демографической политики нашего государства. Поддержка многодетности — это не социальные расходы государства, а инвестиции в будущее страны.

Автор — руководитель направления «Народный фронт. Аналитика»

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