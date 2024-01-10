Переворот на паузе

Центральная избирательная комиссия Сербии 3 января объявила окончательные итоги внеочередных парламентских выборов, прошедших 17 декабря прошлого года. Это было сделано после того, как на ряде участков по требованию оппозиции провели повторное голосование. Согласно опубликованным официальным итогам, коалиция «Сербия не должна останавливаться» президента Александра Вучича вновь подтвердила свои лидирующие позиции на выборах, набрав 46,75% голосов избирателей. Второе место по-прежнему сохранило за собой прозападное оппозиционное движение «Сербия против насилия» с 23,66% голосов.

Сразу после объявления предварительных итогов внеочередных выборов в декабре 2023 года, «Сербия против насилия» инициировала митинги протеста в Белграде. Против власти выдвигался целый ряд разномастных обвинений: якобы имевшие место махинации на выборах, сохранение рабочих и дружественных отношений с Россией, различные социальные вопросы, права и свободы и другие. Митинги возникли стихийно, и то, как они проводились и были организованы, дает основание полагать, что они готовились и были направлены на дестабилизацию ситуации в Сербии с целью максимально пошатнуть позиции президента Александра Вучича, заставить его изменить свою внешнюю политику, сделав ее более прозападной, либо заставить его уйти в отставку, что казалось более предпочтительным для протестующих и стоящих за ними сил. Однако сценарий «цветной революции», разработанный по давно накатанной схеме, на этот раз в Сербии не сработал. Весьма символично, что в свое время на Югославии как на одной из первых была опробована тактика майдана. В 2000 году именно таким образом отстранили от власти легитимного президента страны Слободана Милошевича. Те события вошли в историю под названием «бульдозерная революция».

Александр Вучич с самого начала протестов выступил с обращением к нации, где заявил, что «революции в Сербии не будет», а также отметил, что Сербия — страна, где власть сменяется на выборах, а не в ходе митингов и революций. Власти заняли жесткую позицию, задействовав силы МВД для обеспечения порядка. Премьер-министр Ана Брнабич с благодарностью подчеркнула роль российских спецслужб, которые заранее предупредили Белград по официальным каналам о готовящихся провокациях в стране. Таким образом, поистине массовых беспорядков, кровопролития и неуправляемости ситуации удалось избежать. Оппозиционная «Сербия против насилия», которую здешние СМИ саркастично окрестили «Насилие против Сербии», продолжало практически ежедневно митинговать, была предпринята даже попытка штурма Скупщины Белграда, однако постепенно протесты пошли на спад, выходить на митинги стало все меньше и меньше людей. В итоге лидеры оппозиции заявили, что ежедневные митинги прекращаются, однако периодически они будут собираться и проводить демонстрации. Предварительно следующая намечена на 13 января.

Реальность сербского общества такова, что действительно крайне немногие даже оппозиционно настроенные слои общества, не одобряющие политику Александра Вучича, имеют желание идти на протесты, либо раскачивать ситуацию в стране. Не говоря уже о том, что поддерживающих президента сербов объективно больше. В умах населения до сих пор живы события натовской агрессии 1999 года, революции 2000 года. Продолжает расти разочарование в европейском пути, укрепляется раздражение и недоверие по отношению к Западу, в настроениях сербов четко прослеживается чувство несправедливости по отношению к ним со стороны Брюсселя и Вашингтона. Во многом это также обуславливает поддержку президентского курса. Александр Вучич, хотя и заявляет, что Сербия продолжит свой европейский путь, но вместе с тем, очень четко говорит о том, что Белград сохранит традиционно дружеские отношения с Россией, не будет признавать независимость Косово и открывать ему дорогу к членству в ООН, а также не намерен отказываться от взаимовыгодных и дружественных отношений с Китаем. Сербское общество в большинстве своем поддерживает актуальные принципы внешнеполитического курса страны, а также рост национальной экономики и повышение уровня благосостояния — все это было достигнуто при президентстве Александра Вучича.

По закону после окончательного объявления итогов выборов у властей Сербии есть 90 дней для формирования правительства. Таким образом, к началу апреля новый кабмин должен быть укомплектован и готов к работе. В случае если же парламентарии не изберут правительство в течение указанного срока, то президент вынужден будет распустить парламент и объявить о проведении новых выборов. В этой связи Александр Вучич уже выразил надежду, что правительство страны может быть сформировано к концу февраля — началу марта, с оговоркой, что кандидатура премьер-министра пока не известна. Этот вопрос еще предстоит решать, и он, скорее всего, также будет предметом острых разногласий с оппозицией. При этом не исключено, что Ана Брнабич может за собой сохранить свой пост главы правительства.

Вместе с тем, несмотря на то, что протесты в Сербии в большинстве своем стихли, властям необходимо продолжать сохранять повышенную бдительность и не допускать беспорядков, призывов или скатывания к анархии. Особенно это важно, так как хорошо известно, кто стоит за якобы оппозиционными протестами. Достаточно посмотреть на символику митингующих в виде модифицированного знаменитого «соросовского кулака», плакаты на английском языке с отсылками к «диктатору Милошевичу», открытые призывы к свержению президента Вучича и ряд других вещей, чтобы понять, каковы истинные цели протестующих, а также откуда они получают прямую поддержку.

Автор — программный координатор Российского совета по международным делам

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