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На 95-м году жизни скончался сценарист и писатель Игорь Болгарин

Умер заслуженный деятель искусств России Игорь Болгарин
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Фото: сommons.wikimedia.org
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Советский и российский киносценарист, писатель и режиссер Игорь Болгарин скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщили на сайте Союза кинематографистов России во вторник, 9 января.

«9 января 2024 года на 95-м году ушел из жизни советский и российский писатель, киносценарист, режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Болгарин Игорь Яковлевич», — сказано в сообщении.

Болгарин родился 28 июня 1929 года в деревне Донузлав Крымской АССР. Он работал в газете «Комсомольская правда», проходил обучение на сценарном факультете ВГИКа, а после этого начал работать на киностудии «Центрнаучфильм».

Как сценарист он запомнился советскому и российскому зрителю по фильмам «Адъютант его превосходительства», «На графских развалинах», «Дерсу Узала», «Суровые километры».

Помимо этого, Болгарин добился немалых успехов в литературном искусстве. Он написал серию книг «Адъютант его превосходительства», сборник «Обратной дороги нет» и книгу «Последнее плавание капитана Эриксона».

В 2002 году Болгарин стал членом национальной академии кинематографических искусств и наук России.

За свою жизнь он стал обладателем множества премий и наград. Болгарин — лауреат Ломоносовской премии и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, а также Заслуженный деятель Украинской ССР. Он был награжден золотой медалью имени Александра Довженко и орденом «Знак почета».

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