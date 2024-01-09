Ставропольские ученые займутся переработкой отходов в удобрения

Международную научно-исследовательскую лабораторию, где займутся разработкой инновационных органических удобрений из малоценного сырья и отходов АПК планируют создать в Северо-Кавказском федеральном университете. Об этом во вторник, 9 января, сообщает пресс-служба вуза.

«Создание недорогих и эффективных технологий утилизации и переработки отходов — актуальная проблема, для ее решения привлечем экспертов из заграничных университетов», — сказал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, его цитату приводит ИА StavropolMedia.

В создании лаборатории будут задействованы специалисты из Ирана, Турции и Узбекистана. Ученые собираются синтезировать и изучать функциональные свойства высокоэффективных органо-хелатных микроудобрений, которые нужны российским производителям.

Применение пищевых и сельскохозяйственных отходов позволит не только уменьшить количество сжигаемого или разлагающегося мусора на свалках, но и получить продукты, улучшающие плодородие почвы. Это даст возможность фермерам снизить затраты на транспортировку и закупку традиционных химических удобрений.