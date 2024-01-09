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Рост полярности: белый медведь может стать символом России

Глава Росприроднадзора рассказала Владимиру Путину о защите животных и водных ресурсов в стране
Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Белый медведь может стать символом России по аналогии с пандой в Китае. С таким предложением во время встречи с президентом Владимиром Путиным выступила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Она отметила, что 30% популяции этого хищника обитает на территории РФ. Глава государства уточнил, как обстоят дела с экологией на Черноморском побережье, а также поинтересовался работой нефтегазовых компаний на Каспии и тем, как служба выполняет международные обязательства.

Сохранение популяции белых медведей

На встрече с Владимиром Путиным глава Росприроднадзора назвала белого медведя самым охраняемым хищником в России. По ее словам, при поддержке службы за последние четыре года было спасено 17 белых медведей.

При этом четверых из них поместили в зоопарки, потому что в естественную среду обитания их уже нельзя было вернуть, уточнила Светлана Радионова. Она также рассказала об идее сделать арктического зверя символом страны, отметив, что 30% его популяции обитает в России.

Белый медведь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— У нас вообще есть идея сделать белого мишку символом, потому что мы знаем про панда-дипломатию — то, что делает Китай со своим краснокнижным животным. Нам кажется, что мы имеем право такое же: 30% популяции белого медведя живет у нас, и мы его не добываем. У нас нет разрешения на охоту в отличие от наших соседей, — сказала глава Росприроднадзора.

При этом на встрече была затронута и тема защиты людей от белых медведей.

— У вас там есть предложение, проект, да? «Медвежий патруль» — это что такое? — поинтересовался Владимир Путин.

Суть проекта заключается в том, что служба обучает людей тому, как надо себя вести при встрече с медведем. В пример глава Росприроднадзора привела поселок Диксон, самый северный населенный пункт в России.

— Естественно, жители, которые там живут, в поселка Диксон, они пугаются, пугаются за себя, за своих детей. И вот это обучение и проведение такой работы на нашем уровне, на уровне субъекта Российской Федерации, нам кажется очень важным. И мы просим нас поддержать в этом, — сказала Светлана Радионова.

След медведя
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Так, а что нужно для этого сделать? — уточнил глава государства.

По словам руководителя федеральной службы, для реализации проекта субъект РФ должен образовать у себя постоянно действующую команду, которую Росприроднадзор будет обучать.

Далеко не все знают и понимают, как себя вести при встрече с белым медведем, чтобы не спровоцировать животное на агрессию, объяснил «Известиям» депутат Госдумы Александр Спиридонов, избранный по округу в Архангельской области.

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— Часто в такой ситуации из-за неправильного поведения человека происходят трагедии, когда люди погибают или получают тяжелые увечья. Это может происходить и рядом с северными населенными пунктами, а также в случаях, когда охотники и рыбаки уходят на промысел в районы, где водятся белые медведи. Также в зоне риска метеорологи и полярники, живущие на арктических станциях, и военные, несущие службу, например, на Новой Земле и в других северных территориях, — подчеркнул депутат.

Обучение таких целевых групп поможет уменьшить количество опасных происшествий с белыми медведями, уверен Александр Спиридонов

Белый медведь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Помимо полярных хищников, глава Росприроднадзора рассказала президенту и о защите китов. По ее словам, за последние четыре года не выдано ни одного разрешения на вылов и коммерческую продажу морского млекопитающего. Всё это возможно сделать теперь только по решению правительственной комиссии. Китообразных могут добывать сейчас лишь коренные народы Севера.

Охрана водных ресурсов

Отдельное внимание в своем докладе Радионова уделила вопросам сохранения и оздоровления водных ресурсов страны.

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Как у нас на Каспии? Там же компании наши работают нефтегазовые, — поинтересовался Владимир Путин.

По словам главы Роспироднадзора, российские компании отвечают высоким стандартам, не было зафиксировано ни одного несанкционированного сброса отходов в воду. Такая же ситуация складывается по всем нефтегазовым объектам на Балтике, заверила президента Радионова.

Нефтяное месторождение
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Путин также уточнил, как обстоят дела с экологией на Черноморском побережье, заметив, что оно остается главным местом отдыха всей России. Руководитель Росприроднадзора, в свою очередь, рассказала, что служба сейчас занимается сопровождением масштабного проекта по строительству на прибрежной территории очистных сооружений. В целом, по ее словам, Росприроднадзор заключил 30 соглашений с российскими компаниями о консультировании новых инвестиционных проектов по поводу соответствия экологическим требованиям. В частности, служба сейчас сопровождает реализацию проектов НОВАТЭКа на Гыдане, Находкинского завода минеральных удобрений, проектов РЖД, инфраструктуры Северного морского пути и Северного широтного хода.

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Помимо этого, руководитель службы доложила главе государства о том, как в стране идет работа по созданию и апробации установки, уничтожающей химические, медицинские, биологические и иные опасные отходы.

— Мы провели большое исследование, мы следили за ней даже ночью. Мы поставили камеры, чтобы нас не обманули, следили днем и ночью. Наши лучшие лаборатории, две наши лаборатории смотрели за этой установкой. И мы четко можем сказать, что она отвечает всем стандартам, достигается полное разложение на молекулы, и она может работать как с медицинскими отходами, так и с ветеринарными отходами и с другими видами опасных отходов, — рассказала Светлана Радионова.

Пробы воды
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Кроме того, отвечая на вопрос Владимира Путина о контактах в области экологии, она отметила, что у Росприроднадзора достаточно большая международная программа и служба выполняет все требования по обязательствам.

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