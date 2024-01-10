Импортозамещай и властвуй

Прошлый год для российской экономики оказался непростым. В его начале МВФ и глобальные рейтинговые агентства пророчили, что наш ВВП по итогам 2023-го упадет на 2–3% из-за санкционного давления. Но в III квартале иностранные эксперты вместо спада стали прогнозировать очень небольшой, но рост экономики России. Финальных цифр по прошлому году пока нет, однако в декабре президент говорил, что по итогам 2023-го ВВП увеличится на 3,5%.

Всё это еще раз подтверждает: страна смогла продемонстрировать всему миру свою прочность и одновременно гибкость.

России удалось за рекордно короткий период времени, всего за считаные месяцы, перенаправить потоки экспорта своих ресурсов с западного направления, которое ранее было ключевым для экономики, на восточное и южное, в первую очередь в Китай и Индию. Хотя добывающая промышленность РФ по итогам 2023-го показала спад (в основном из-за сокращения добычи нефти Россией по соглашению ОПЕК+ и по причине резкого сокращения поставок в Европу нашего трубопроводного газа), точками роста в прошлом году стали отрасли обрабатывающей промышленности, электроэнергетика, сектора розничной торговли, строительства и услуг.

Госзаказ, включая оборонный, развитие отраслей обрабатывающей промышленности, в особенности машиностроения, национальные проекты, связанные с образованием, строительством современной инфраструктуры и развитием новейших технологий, — всё это повысило спрос на квалифицированных специалистов и создало новые рабочие места. У квалифицированных специалистов росли зарплаты: в итоге доходы россиян, по данным Росстата, увеличились по итогам девяти месяцев 2023-го на 4,8%. Напомним, что до прошлого года реальные доходы населения десять лет почти непрерывно снижались.

Российский госбюджет в 2023-м оставался дефицитным, в основном по причине недостаточных нефтегазовых доходов. Однако в IV квартале последние начали расти благодаря увеличению мировых цен на нефть и сокращению дисконта цены российской Urals к эталонному сорту Brent.

Главной экономической проблемой в России в прошлом году оставалась высокая инфляция, связанная как с падением рубля, беспрецедентными санкциями, так и с высокой занятостью населения и ростом заработных плат, пенсий и пособий. Это заставило Банк России резко повышать ключевую процентную ставку. Безусловно, это выгодно для вкладчиков: у населения появилась возможность заработать пассивный и почти гарантированный доход в рублях, превышающий инфляцию. Однако для бизнеса, особенно малого и среднего, высокие процентные ставки в будущем могут стать тормозом экономического развития.

Мы ожидаем, что в 2024-м российский ВВП может вырасти примерно как и в 2023 году — на 2,7–3%. Инфляция в России в наступившем году может замедлиться до 4–5%, безработица останется на уровне 2,9–3% трудоспособного населения, ключевая процентная ставка к концу года, вероятно, снизится до 13%.

Вряд ли геополитические риски, которые препятствовали более значительным успехам российской экономики в 2023 году, внезапно исчезнут в 2024-м. Некоторое замедление роста ВВП возможно, если процентные ставки к концу года не начнут снижаться.

Однако в целом прошлый год стал для России знаковым в том контексте, что страна сделала важный шаг к изменению сущности экономической модели — перестала зависеть от Запада как клиента по поставкам дешевого сырья и как ключевого поставщика промышленной продукции и потребительских товаров в РФ.

В 2024 году, на наш взгляд, одними из важных факторов роста станут импортозамещение, развитие собственного машиностроения и производств высокотехнологичной продукции.

Автор — ведущий аналитик Freedom Finance Global

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