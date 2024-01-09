На космодром Восточный доставили эшелон с составными частями «Ангары-А5»
На космодроме Восточный готовятся к испытаниям ракеты-носителя «Ангара-А5». Сегодня утром на станцию Ледяная доставили эшелон с составными частями ракеты, сообщает телеканал «Известия». «Ангара-А5» сможет доставлять на орбиту военные и гражданские космические аппараты. Первый запуск ракеты планируется в марте 2024 года, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.
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