Умер заслуженный тренер России Сокол Слободник
Заслуженный тренер РФ Сокол Слободник умер в возрасте 85 лет. Об этом 9 января сообщил источник «Известий».
Предположительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Сокол Гершевич Слободник являлся создателем и тренером московского детско-юношеского клуба спортивного ориентирования «Искатель». Был почетным членом Федерации спортивного ориентирования России (ФСОР).
Его воспитанники внесли весомый вклад в медальный лист ФСОР. Свой 85-летний юбилей специалист отметил совсем недавно, 30 сентября 2023 года.