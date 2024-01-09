Около 9,5 млн пассажиров перевезли новые автобусы в Астрахани

В Астрахани подвели итоги транспортной реформы за 2023 год. Новыми автобусами воспользовались 9,5 млн пассажиров.

Первые синие «Волгабасы» вышли на линию 12 января 2023 года на магистральном маршруте М1. На текущий момент в городе и ближайших сельских районах открыты 23 маршрута, на которых работают 247 автобусов малой, средней и большой вместимости. За год они совершили свыше 309 тыс. рейсов. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Всю маршрутную сеть Астрахани перевели на регулируемый тариф, пассажиры могут воспользоваться бесконтактной оплатой. С 1 января 2024 года специальные карты начали действовать для школьников и студентов, они дают скидку 50% на проезд.

В 2024 году в Астрахани планируют запустить десять новых маршрутов с автобусами среднего класса и 14 маршрутов с автобусами малой вместимости. К концу года по области будут курсировать 465 автобусов различной вместимости.