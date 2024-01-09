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На трассе М-4 «Дон» МЧС развернуло четыре мобильных пункта обогрева

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Сотрудники МЧС помогают водителям на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Метель и гололедица привели к большому затору на автомагистрали, сообщает телеканал «Известия». Для водителей и пассажиров развернули четыре мобильных пункта обогрева. В городе Зверево подготовили 150 временных мест размещения. Ограничено движение грузовых машин на участке трассы. Автомобилистам предложили объезд. Его организовали на участке от Каменск-Шахтинского до Шахт.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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