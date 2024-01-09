Реклама
Прямой эфир
Общество
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за непогоды образовалась огромная пробка
Экономика
Гендиректор НРА спрогнозировала рост реальных доходов населения на 5–7% в 2024 году
Мир
Украине предрекли еще большие территориальные потери в 2024 году
Армия
ВС РФ штурмом взяли опорный пункт ВСУ в лесополосе на южнодонецком направлении
Экономика
Дефицит квартир в России может появиться во второй половине 2025 года
Экономика
Гендиректор НРА спрогнозировала инфляцию на уровне 5,5–6% к концу 2024 года
Экономика
Цикл снижения ключевой ставки начнется не раньше второго полугодия 2024 года
Мир
Министр финансов США заявила об отсутствии решения по конфискации активов РФ
Общество
В России добавится 2 млн рабочих мест к 2030 году
Мир
В бундестаге заявили об ожидании переговоров РФ и Запада по Украине в 2024 году
Мир
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8
Мир
Не менее 11 человек пострадали в результате взрыва в отеле в Техасе
Общество
В СФ предложили создать цифровую платформу для контакта работодателей и студентов
Мир
В Финляндии сообщили о намерении сохранить закрытыми КПП на границе с Россией
Армия
Российские военные нанесли урон противнику благодаря перехвату дрона ВСУ

Российские ученые изобрели новый способ лечения ран и ожогов в условиях Крайнего Севера

0
Фото: Марина Волкова
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исследователи из Московского физико-технического института (МФТИ) разработали инновационный способ лечения сложных и глубоких ран в условиях Крайнего Севера, где они из-за сурового климата заживают дольше и болезненнее. К таким травмам относятся тепловые и химические ожоги, обморожения и рвано-ушибленные повреждения кожных покровов.

С человеком и без: какой будет российская и мировая медицина через 20 лет
Редактирование генома, спасение от инфаркта с помощью «умных» часов, роботы-хирурги и другие инновации

В качестве основы для терапии ученые предложили мезенхимальные стволовые клетки. Это кирпичики человеческого организма, которые обладают способностью делиться и развиваться в другие типы клеток — например, кожного покрова, мускулатуры, хрящей, связок и других тканей.

Как отмечают ученые, подобные технологии развиваются во всем мире, однако новаторство представленной разработки — в способе сбора стволовых клеток. Их выращивают в виде сфероидов — клеточных комплексов в виде сферы размером от 100 до 200 нанометров. Такая форма позволяет клеткам развиваться в среде привычных им взаимосвязей, что повышает их выживаемость после введения в организм.

«В сердцевине раны образуется зона некроза с погибшими тканями. Но по периферии остаются ткани, которые еще можно сохранить. В первые сутки после получения травмы мы вводим по периметру повреждения стволовые клетки, которые начинают вырабатывать факторы роста и запускают обратные механизмы — снижают воспаление и ускоряют восстановление», — пояснила один из авторов разработки, аспирант МФТИ Марина Волкова.

По ее словам, во время испытаний на лабораторных животных было показано, что клетки, упакованные в объемные структуры, высвобождают в три раза больше биологически активных веществ, что помогает тканям быстрее заживать. При этом уменьшается вероятность образования шрамов и рубцов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 9 января, в 10:00:

Холод, но: обморожения и ожоги будут лечить без шрамов и рубцов

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024