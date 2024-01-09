Российские ученые изобрели новый способ лечения ран и ожогов в условиях Крайнего Севера
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- Российские ученые изобрели новый способ лечения ран и ожогов в условиях Крайнего Севера
Исследователи из Московского физико-технического института (МФТИ) разработали инновационный способ лечения сложных и глубоких ран в условиях Крайнего Севера, где они из-за сурового климата заживают дольше и болезненнее. К таким травмам относятся тепловые и химические ожоги, обморожения и рвано-ушибленные повреждения кожных покровов.
В качестве основы для терапии ученые предложили мезенхимальные стволовые клетки. Это кирпичики человеческого организма, которые обладают способностью делиться и развиваться в другие типы клеток — например, кожного покрова, мускулатуры, хрящей, связок и других тканей.
Как отмечают ученые, подобные технологии развиваются во всем мире, однако новаторство представленной разработки — в способе сбора стволовых клеток. Их выращивают в виде сфероидов — клеточных комплексов в виде сферы размером от 100 до 200 нанометров. Такая форма позволяет клеткам развиваться в среде привычных им взаимосвязей, что повышает их выживаемость после введения в организм.
«В сердцевине раны образуется зона некроза с погибшими тканями. Но по периферии остаются ткани, которые еще можно сохранить. В первые сутки после получения травмы мы вводим по периметру повреждения стволовые клетки, которые начинают вырабатывать факторы роста и запускают обратные механизмы — снижают воспаление и ускоряют восстановление», — пояснила один из авторов разработки, аспирант МФТИ Марина Волкова.
По ее словам, во время испытаний на лабораторных животных было показано, что клетки, упакованные в объемные структуры, высвобождают в три раза больше биологически активных веществ, что помогает тканям быстрее заживать. При этом уменьшается вероятность образования шрамов и рубцов.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 9 января, в 10:00:
Холод, но: обморожения и ожоги будут лечить без шрамов и рубцов