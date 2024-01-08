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Газзаев отметил значимую роль Беккенбауэра в истории мирового футбола

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Фото: REUTERS/Tobias Schwarz
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Заслуженный тренер России Валерий Газзаев в понедельник, 8 января, назвал чемпиона мира 1974 года и бывшего игрока сборной ФРГ Франца Беккенбауэра величиной в истории мирового футбола.

«Франц Беккенбауэр — величина в истории мирового футбола, великолепный футболист, великолепный тренер. Конечно, это большая потеря одного из ведущих игроков. Легендарная личность, легендарный тренер, который вписал свое имя в историю», — поделился он с «Известиями».

Тренер также вспомнил, как футболист приезжал в Россию на 60-летие вратаря Льва Яшина. По словам Газзаева, тогда она демонстрировал великолепную форму и блестяще выглядел. Он также выразил соболезнования родным и близким спортсмена.

Кроме того, в Союзе европейских футбольных организаций (УЕФА) указали, что наследие Беккенбауэра как одного из величайших футболистов всех времен не подлежит сомнению.

«Его беспрецедентная универсальность, изящные переходы между защитой и полузащитой, безупречный контроль мяча и дальновидный стиль изменили стиль игры в футбол», — отмечается в публикации УЕФА в социальной сети X (бывш. Twitter).

7 января немецкий футболист Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет. Спортсмен и тренер выступал в амплуа центрального защитника или полузащитника. Помимо чемпионата мира, Беккенбауэр выигрывал кубок Евро-1972. В составе команды «Бавария» (Мюнхен) защитник четыре раза побеждал в чемпионате ФРГ и трижды завоевывал Кубок европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов).

Также он является двукратным обладателем «Золотого мяча». Согласно статистике, в составе сборной Германии защитник провел 103 матча и забил 14 голов.

В 2016 и 2017 годах Беккенбауэр перенес две операции на сердце, а в 2019 году ему был имплантирован протез бедра. Известно, что из-за плохого самочувствия в 2022 году экс-спортсмен не смог посетить чемпионат мира в Катаре.

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