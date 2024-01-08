Немецкий футболист Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет

Немецкий футболист Франц Беккенбауэр, чемпион мира 1974 года и бывший игрок сборной ФРГ, умер в возрасте 78 лет. Об этом 8 января сообщает журнал Der Spiegel.

Экс-спортсмен ушел из жизни в воскресенье, 7 января.

Футболист и тренер выступал в амплуа центрального защитника или полузащитника. Он считается одним из лучших защитников XX века. Помимо чемпионата мира, Беккенбауэр выигрывал кубок Евро-1972. В составе команды «Бавария» (Мюнхен) защитник четыре раза побеждал в чемпионате ФРГ и трижды завоевывал Кубок европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов).

Также он является двукратным обладателем «Золотого мяча». Согласно статистике, в составе сборной Германии защитник провел 103 матча и забил 14 голов.

В 2016 и 2017 годах Беккенбауэр перенес две операции на сердце, а в 2019 году ему был имплантирован протез бедра. Известно, что из-за плохого самочувствия в 2022 году экс-спортсмен не смог посетить чемпионат мира в Катаре.