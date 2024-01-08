Доверяй, но проверяй

2023 год был, можно сказать, переломным в контексте наших долгосрочных отношений с Западом. На заре специальной военной операции США и Европа рассчитывали, что объявленная России гибридная война приведет к ослаблению, стратегическому поражению и в конечном счете дезинтеграции нашей страны. С помощью комплекса военных, психологических, экономических и прочих ударов Вашингтон и его подопечные планировали продемонстрировать Глобальному Югу и Глобальному Востоку, что однополярный миропорядок рано списывать со счетов.

Результат получился прямо противоположным. Опьяненный собственной пропагандой и убежденностью в своей исключительности, Запад внезапно столкнулся не только с успешным сопротивлением со стороны Москвы, но и с четко выраженным нежеланием мирового большинства играть по правилам, произвольно определяемым вчерашним гегемоном.

Минувший год смело можно назвать годом постепенного пробуждения наших оппонентов, которые внезапно перенеслись из мира своих фантазий в суровую реальность. Авантюра с поддержкой киевского режима, на который кураторами возлагались колоссальные надежды, уже летом — в условиях провала потешного контрнаступления — обернулась горьким разочарованием.

Формально НАТО и ЕС всё еще демонстрируют признаки гипотетического единства — Турцию практически вынудили смириться с вступлением Швеции в Североатлантический альянс, тогда как Венгрию заставили согласиться с началом формальной евроинтеграции обанкротившейся и разрушенной Украины. Все эти символические победы секты евроатлантистов не смогли скрыть главного: на фоне очередных фиаско на украинском фронте Европа теряет желание инвестировать в заведомо бесперспективное раздувание кризиса, тогда как американский конгресс отказывается выделять новые миллиарды на помощь неонацистам с Незалежной. Не помогает клике Зеленского и ситуация на Ближнем Востоке, с одной стороны, высветившая лицемерие и цинизм западных лидеров, смирившихся с уничтожением мирного населения Газы, а с другой — позволившая военно-промышленному лобби, два года кормившемуся на киевских подрядах, переключиться на израильское направление.

Отсюда и всё чаще звучащие из США и Европы заявления о необходимости мирных переговоров по урегулированию конфликта, о готовности к которым Россия заявляла с самого начала военных действий. Обманываться не стоит — все эти сигналы посылаются американо-европейским интернационалом скорее от безысходности и не содержат какого-либо субстантива. Содержательных предложений по устраивающему Москву завершению противостояния Запад по-прежнему предложить не может.

Как подчеркивают многие представители западного истеблишмента, согласие на российские требования — демилитаризацию, денацификацию, нейтральный статус Украины вкупе с юридическим признанием потери Киевом ряда территорий — будет означать сокрушительный удар по имиджу нынешних руководителей соответствующих государств. В первую очередь Джо Байдена и Риши Сунака, которым вскоре предстоят тяжелые и конкурентные выборы.

Вопрос об окончании украинской трагедии, как и общего снижения напряженности в наших отношениях с геополитическими противниками, еще недавно считавшимися партнерами, оказался в плену у внутриполитических раскладов и интриг в Америке и Европе.

Ожидая окончательного возвращения здравого смысла к странам — организаторам антироссийской коалиции, нам предстоит запастись терпением. Но это время не должно уходить впустую. За два года российскому обществу удалось перестроиться психологически и адаптироваться к дрейфу в сторону не-Запада.

Впереди у нас множество интереснейших проектов и начинаний по линии БРИКС, ШОС, ОПЕК+, других организаций и двусторонних контактов. Мы научились жить без зависимости от Запада — и теперь даже его отрезвление вряд ли сможем с энтузиазмом принять на веру.

США и Европе предстоит приложить немало усилий, чтобы хоть частично вернуть доверие и расположение России. Принцип «доверяй, но проверяй», о котором в конце 1980-х годов любил разглагольствовать Рональд Рейган, как выяснилось, должен быть центральным элементом нашей политики на западном направлении.

Эпоха наивности и пустых обещаний осталась в прошлом.

Автор — проректор Дипломатической академии МИД России

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