Андрей Рублев выиграл первый в 2024 году турнир ATP
Теннисист Андрей Рублёв выиграл первый в этом году теннисный турнир ATP. В финале соревнований в Гонконге, сообщает телеканал «Известия». Рублёв победил финна Руусувуори. Российский теннисист уверенно победил в 2 сетах за 1 час 15 минут. Для российского спортсмена это уже 15-я победа на турнирах ATP.
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