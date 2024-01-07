Трамп обвинил Байдена в развязывании третьей мировой войны

Дональд Трамп раскритиковал политику Джо Байдена, передает телеканал «Известия». 45-й президент США Дональд Трамп:

«Он столько вреда принес стране. И вы знаете, что он может сделать за оставшиеся 10 месяцев? Дело может дойти до третьей мировой войны. И он еще говорит, будто мы — зло. Я всё твердил: «МАГА, МАГА, МАГА». Но он даже не знает, как это расшифровывается. А это означает «Вернем Америке былое величие». Эти люди опаснее, чем так называемый враг: если вы умный, вы справитесь с Китаем, справитесь с Россией. Я покончил с российским трубопроводом, он это признает. Он говорит, я был с Россией мягок, а я утверждаю обратное. И Путину я нравился. Я с ним ладил. Хорошо ладить с людьми, у которых есть ядерное оружие, вам так не кажется? Я единственный кандидат, который спасет Америку. И я тот, при ком третьей мировой не случится».

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