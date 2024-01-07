Траур объявили в Бразилии из-за смерти Марио Загалло

Трехдневный траур объявил президент Бразилии из-за смерти Марио Загалло. Легенде мирового футбола было 92 года, передает телеканал «Известия». В 1958 и 1962 годах бразилец выигрывал чемпионаты мира. Партнерами Загалло по сборной были Пеле, Гарринча, Диди и Вава. После карьеры игрока Марио стал тренером. Экс-футболист снискал славу выдающегося тактика. Загалло — первый чемпион мира и как игрок, и как рулевой сборной. Легенда дважды выиграл Кубок в качестве главного тренера.

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