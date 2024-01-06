550 храмов будут работать в Москве на Рождество

В Москве на Рождество будет работать около 550 храмов. Праздничные службы может посетить более 1 млн человек, сообщает телеканал «Известия». На территории храмов будут дежурить сотрудники МЧС. Московский транспорт будет работать дольше обычного. Время движения автобусов и трамваев продлили до 03:30. Поезда в метро и по МЦК будут курсировать до 02:00.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.