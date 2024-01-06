Скорую помощь вызвали в квартиру внука Хрущева

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Politico назвала самые неожиданные из возможных событий 2024 года
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DE указала на пришедшее к политикам США осознание неизбежности раздела Украины
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Пожар на складе с картоном в Подмосковье ликвидирован
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Аэропорт Волгограда сообщил о готовности к приему рейсов после ледяного дождя
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В Белгороде возобновили работу крупные торговые центры
Экономика
Россияне съели больше пятой части мирового экспорта мандаринов за 2023 год
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В Японии после столкновения самолетов в аэропорту Ханэда отменили 216 рейсов
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Синоптики сообщили о пройденном Москвой «пике холодов»
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