Театр на Малой Ордынке эвакуировали после прорыва трубы

В московском Театре Луны на Малой Ордынке во время спектакля прорвало трубу. Зрителей и персонал заведения эвакуировали, о чем в пятницу, 5 января, рассказали в его пресс-службе.

«Трубу прорвало [во время спектакля], никто не пострадал — ни зрители, ни персонал театра. Пострадавших нет», — приводит сообщение пресс-службы «РИА Новости».

По данным Telegram-канала «112», в общей сложности из зала эвакуировали около 360 зрителей. Причиной прорыва стали сильные морозы.

Ранее, в конце августа, в Москве из-за прорыва трубы парковку многоквартирного дома залило кипятком. На время проведения аварийных мероприятий жителей дома в ЖК «Весна на Балтийском» эвакуировали.