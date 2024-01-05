Новый вид динозавров обнаружили в Аргентине

В Аргентине найдены останки нового вида динозавров. Раскопки начались еще в 2012 году в провинции Неукен, передает телеканал «Известия». По словам палеонтологов, животное вымерло более 90 млн лет назад. Особенности динозавра — длинная шея и утиный клюв. Форма хвостовых костей похожа на звезду. Вид динозавра получил название Sidersaura marae.

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