В Финляндии зафиксировали рекордно низкую температуру для XXI века

В Финляндии был установлен температурный рекорд XXI века — отметка на термометрах опустилась ниже 43 градусов мороза. Об этом 5 января сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на финский метеорологический институт.

«Метеорологический центр замерил ночью в Энонтекиё температуру –44,3 градуса. Прошлый рекорд 2000-х приходится на 2006 год, когда в Киттиля зафиксировали 43,6 градуса мороза», — говорится в сообщении.

В последний раз самая низкая температура в Финляндии за всё время была зарегистрирована в Киттиля: 28 января 1999 года столбик термометра опустился до –51,5 градуса.

Ранее, 3 января, в Финляндии сильные морозы вызвали сбои в движении поездов по всей стране. Тогда, по данным сайта Fintraffic, только 69% поездов дальнего следования курсировали согласно расписанию.