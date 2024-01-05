Мы живем в ситуации созидания нового мирового порядка. И это весьма непростой процесс. Отчасти он идет через создание новых международных институтов и организаций, а отчасти — и это очень важный путь — через развитие двусторонних отношений, через взаимопонимание стран–партнеров. Особенно, если это большие и влиятельные страны. Как раз к ним и относятся Россия и Индия.

Индию и Россию связывают долгие и уникальные отношения. На мой взгляд, уникальность эта коренится в удивительном сочетании географии и истории. Так вышло, что духовный мир России довольно тесно, хотя и весьма причудливым образом, связан с Индией. Так, например, 2 декабря (по новому стилю) Русская православная церковь чествует память царевича Иосафа (Иософата). И хотя в Россию он попал из переводов с греческого повести «О Варлааме пустыннике и Иосафате царевиче», считается, что это своего рода христианское изложение истории Будды Шакьямуни. Повесть «Стефанит и Ихнилат» также индийского происхождения.



Знаменитый критик Владимир Стасов много писал о заимствованиях в русских былинах из восточных историй. В частности, он считал, что Жар-птица прибыла к нам из Индии. Многие специалисты, изучающую русскую культуру, вообще полагают, что в той или иной форме культурные контакты между нашими странами начались очень давно и продолжаются уже многие сотни лет. Например, не исключено, что знаменитая былина Кирши о Волхе повествует об отношениях России и Индии, причем индийский царь Ставрык Саврульевич не кто иной, как Тамерлан, в свое время захвативший Дели.

Российско-индийская культурная близость развивалась и в XIX–XX веках. В свое время для меня большим открытием стала определенная близость Махатмы Ганди и Льва Толстого. Ганди, человек весьма умный, наблюдательный, критичный по отношению к окружающему его миру, относился к Толстому с колоссальным уважением, называл его своим гуру, духовным учителем. Что, кстати, не мешало Махатме вполне трезво относиться и к царской России, и к России под управлением большевиков. Тем не менее можно считать признанным факт духовного сходства Ганди и Толстого.

В общем, можно приводить много фактов духовной, интеллектуальной близости России и Индии. Можно прочесть про индийские мотивы в творчестве Федора Тютчева, вспомнить Николая Рериха и отношение к нему Рабиндраната Тагора, можно приводить множество примеров самых разнообразных связей между нашими странами.

Однако, самое важное и уникальное в восприятии Индии в России: многие полагают, что эта страна больше других похожа на рай. Как им кажется, в Индии тепло, жить можно на улице, там море, в изобилии растут фрукты. В конце концов, там необыкновенно уважают коров и вообще ценят все живое, стараются избегать агрессии, а люди открыты, отзывчивы и добродушны.

До сих пор множество отечественных неофитов едут в Индию изучать йогу или буддизм — они считают, что там находится одна из колыбелей мудрости (хотя понятно, что мудрость не могла родится в одной колыбели, она многолика).

В общем, образ Индии в представлении многих россиян — и не важно, насколько он близок к реальности — весьма положителен: это теплая, во многом приятная экзотика, живая мечта. Кстати, восхищение и самое благожелательное удивление от этой страны началось задолго до Рериха, и не пропадает.

Конечно, реальная Индия далека от прекраснодушных мечтаний многих россиян, а российско-индийские отношения куда материальнее и прагматичнее, но не угасшее восхищение Индией играет свою роль. Все же люди, даже политики и бизнесмены — духовные существа.

Реальное положение дел, кстати, во многом способствует развитию российско-индийских отношений. Индия и Россия — два крупных и влиятельных мировых игрока. У России колоссальная территория, природные ресурсы, технологии, образованное население. У Индии есть и свои ресурсы, и молодое, стремящееся жить лучше население. Обе страны желают исходить из своих планов, ищут баланс на мировой арене. У нас нет серьезного негативного опыта в отношениях. Более того, с момента обретения Индией независимости, Советский Союз, а в дальнейшем и Россия всегда была ее надежным партнером.

Еще более важно то, что принципиальные позиции России и Индии по наиболее важным вопросам современного мира совпадают. Есть ощущение, что вместе наши страны могут сделать очень многое и для развития мира в целом, и для укрепления двусторонних отношений.

В области безопасности Дели и Москва могли бы по-новому поставить вопросы о противодействии как новым, так и традиционным вызовам. Среди новых — угрозы в области цифровой среды, которая давно стала критической и при этом уязвимой частью национальной и глобальной инфраструктуры. У обеих стран значительные компетенции в области IT и цифровых технологий, близкие позиции в области регулирования глобальных цифровых процессов.

В области традиционных вызовов Индия и Россия, как две ядерные державы, могли бы начать консультации о параметрах международной безопасности в ядерной сфере. В условиях эрозии и кризиса системы контроля ядерных вооружений, доставшейся в наследство от холодной войны, требуются новые идеи в области контроля риска ядерной конфронтации как на глобальном, так и региональном уровне. Голос глобального Юга должен громче звучать в определении параметров контроля такого риска.

У Индии и России большие возможности повлиять на более успешную реализацию задач в области борьбы с изменением климата и продвижение экологической повестки. Индия за последние годы сделала много для диверсификации источников энергии, повышения экологических стандартов, улучшения среды жизни десятков, если не сотен миллионов своих граждан. У России есть значительный природный потенциал для снижения климатических рисков, а также уникальная экспертиза, в том числе климатических процессов в Арктике — этой глобальной «кухне погоды». Россия, кстати, выступает за активное сотрудничество с Индией в деле исследования Арктики и ценит интерес индийских ученых к региону.

Наработанный годами опыт сотрудничества в области ядерной энергетики остается востребованным. Атом — наиболее чистый источник энергии и будет важным фактором борьбы с изменениями климата. Дели и Москва также заинтересованы в диверсификации международных финансовых расчетов. Одним из важнейших инструментов продвижения общих глобальных целей может и должен стать БРИКС. Российское председательство в 2024 году — хороший повод для инвентаризации возможностей организации для продвижения общей повестки.

В области двусторонних отношений у Индии и России тоже есть основы для роста. За последние два года Индия стала важнейшим рынком для российских энергоносителей. Для индийских компаний на российском рынке также открываются широкие перспективы в области фармацевтики, машиностроения, легкой промышленности. Российские университеты продолжают ежегодно набирать тысячи индийских студентов, а среди работодателей растет спрос на индийских специалистов — принципиально новое явление для российского рынка труда. Остаются востребованными для обеих стран традиционно крепкие связи в области военно-технического сотрудничества.

Конечно, не стоит идеализировать российско-индийские отношения: есть и свои сложности, связанные и с непростой общей геополитической ситуацией в мире в целом, есть и проблемы, порожденные непростой и бурной историей Евразии. Однако, повторю, есть и материальная, и духовная основа для развития российско-индийских отношений. Те общественные настроения, которые известны мне, дают основания на это надеяться.

Автор — председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ. Примет участие в Российско-индийской конференции Клуба «Валдай» и Международного фонда Вивекананды «Индия и Россия: взгляды на альтернативные мировые порядки, региональные проблемы и двусторонние связи», которая пройдет 8 января 2024 года в Нью-Дели

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