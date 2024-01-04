Режиссер Елена Демидова скончалась в возрасте 59 лет
Режиссер, сценарист Елена Демидова скончалась на 60-м году жизни. Об этом 4 января сообщила кинорежиссер Марина Разбежкина.
«Сегодня утром умерла Лена Демидова, режиссер-документалист, учитель, выпускница первых лет нашей киношколы (Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. — Ред.)», — написала она на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).
Причину смерти Разбежкина не уточнила.
Среди работ Демидовой такие картины, как «Алиса из страны чудес», «Прикосновение ветра», «Саша, Лена и железный дракон».
Демидова являлась членом Союза кинематографистов, а также членом Гильдии кинорежиссеров РФ и Гильдии неигрового кино.