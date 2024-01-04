В Красноярске баскетболист «Барнаула» упал с моста

Игрок баскетбольной команды «Барнаул» Антон Петухов упал с моста в Красноярске, ведутся поиски тела. Об этом 4 января сообщается в группе «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на заявление МВД России.

По данным сообщества, молодой человек пропал в ночь с 30 на 31 декабря. Петухов ушел из дома в районе 03:30 по местному времени, после чего перестал выходить на связь.

«При проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №10 МУ МВД России «Красноярское» по видеозаписям было установлено, что разыскиваемый молодой человек упал в реку Енисей с Октябрьского моста», — говорится в посте.

Волонтеры центра и сотрудники спасательных служб продолжают поиски тела 20-летнего спортсмена в акватории реки.

Между тем в Главном управлении МВД по региону сообщили, что вечером 30 декабря в дежурную часть полиции обратился отец Петухова, после чего полиция также приступила к поискам. Правоохранители продолжат изучение видеозаписей камер, которые могли зафиксировать молодого человека, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Петухов выступал за московский «ЦСКА-Юниор» с 2020 по 2023 год, в составе которого стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ. Позднее, летом 2023 года, баскетболист перешел в «Барнаул».