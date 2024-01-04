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Друг худрука команды КВН Агафонова рассказал подробности его смерти

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Фото: youtube.com
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Автор и художественный руководитель команд КВН, финалист телешоу Comedy Баттл Станислав Агафонов умер от инфаркта миокарда вечером 3 января. Об этом 4 января сообщил «Известиям» его друг Михаил.

«Он был на отдыхе. <...> Причина смерти установлена медицинским заключением. Это инфаркт миокарда, то есть это абсолютно внезапная история. Не болел, ничего такого», — рассказал Михаил.

По его словам, на данный момент речь идет о транспортировке тела Агафонова в Москву.

Станислав Агафонов родился в городе Братске 1 марта 1983 года. В составе команды «Байкал» принимал участие в Высшей лиге КВН. Затем в 2018 году стал чемпионом Высшей лиги КВН с командой «Раисы», где он являлся художественным руководителем.

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