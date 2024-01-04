В Европе фиксируют рекордные морозы

В Скандинавию пришли рекордные морозы и снегопады. В Швеции и Финляндии столбики термометров опустились уже ниже –43 градуса. Из-за холодов в некоторых городах закрыли школы, передает телеканал «Известия». В шведских и норвежских городах дома и машины засыпало снегом. Нарушена работа транспорта, в аэропортах отменены рейсы, а на трассах собираются многокилометровые пробки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.