Опубликован архив по делу Джеффри Эпштейна

В США опубликовали документы по делу Джеффри Эпштейна. Финансиста обвиняли в сексуальном насилии и организации притона. Архив содержит около 150 имен, которые давали показания, передает телеканал «Известия». К преступлениям Эпштейна могут быть причастны влиятельные лица. В документах часто упоминается Билл Клинтон. Со слов свидетельницы, бывший президент США признавался, что якобы любит молодых девушек. В 2019 году Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми. В деле фигурировали десятки девушек, самой юной было 14 лет. Уголовное преследование финансиста в США прекратили после его самоубийства. 10 августа 2019-го Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере. Клинтон заверил, что ничего не знал об ужасных преступлениях Джеффри.

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