Во время мероприятий по случаю четвертой годовщины гибели Кассема Сулеймани на кладбище в Иране прогремело два взрыва

Во время мероприятий по случаю четвертой годовщины гибели Кассема Сулеймани на кладбище в Иране прогремело два взрыва

2024-01-03T15:14:50+03:00

2024-01-03T15:14:50+03:00

2024-01-03T15:14:50+03:00

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