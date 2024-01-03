Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 50 человек погибли при взрыве у кладбища в иранском Кермане
Мир
В СФ слова главы МИД Польши о ракетах для Киева расценили как призыв безумца
Мир
В ФРГ призвали поставить Украине ракеты Taurus
Армия
Армия РФ нанесла удар по позициям иностранных наемников ВСУ в Харькове
Мир
Россельхознадзор сообщил о прибытии в РФ первой партии яиц из Турции
Мир
Евросоюз ввел санкции против алмазодобывающей компании «Алроса»
Политика
Песков опроверг слухи о планируемом «сенсационном заявлении» Путина
Политика
Харитонов подал документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты
Политика
Зампостпреда РФ заявил о необходимости смены руководства ОБСЕ
Общество
Синоптики продлили действие «оранжевого» уровня погодной опасности в Москве
Мир
Власти Кермана назвали взрывы в иранской провинции терактом
Мир
Глава МИД Польши призвал Запад дать Киеву дальнобойные ракеты
Армия
Средства ПВО РФ уничтожили шесть ракет ТРК «Точка-У» над Белгородской областью
Мир
Генпрокуратура Казахстана подтвердила выдачу сотрудника F.A.C.C.T.
Мир
30 человек пострадали в результате двух взрывов в иранском городе Керман

Во время мероприятий по случаю четвертой годовщины гибели Кассема Сулеймани на кладбище в Иране прогремело два взрыва

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024