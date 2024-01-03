Политолог Мартынов заявил, что потери ЕС от санкций ложатся на плечи европейцев

Политолог Мартынов заявил, что потери ЕС от санкций ложатся на плечи европейцев

2024-01-03T13:49:52+03:00

2024-01-03T13:49:52+03:00

2024-01-03T13:49:52+03:00

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