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В Италии в возрасте 111 лет скончался старейший житель страны

В Тоскане умер старейший итальянец на 112-м году жизни
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Фото: Соцсети
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Старейший человек Италии Триполи Джаннини скончался в возрасте 111 лет. Об этом 31 декабря сообщила мэрия Чечины.

«Сегодня в 9:30 в 111 лет скончался Триполи Джаннини, известный всем как Триполино, самый долгоживущий человек в Италии. <…> Община Чечин также от имени всех горожан выражает сердечные соболезнования его сыну Романо и его семье», — говорится на странице мэрии города в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Джаннини было 111 лет и 133 дня. Он умер в своем доме в Чечине, в Тоскане. Джаннини был вторым старейшим человеком в Европе после Андре Людвига, француза, который на 75 дней старше.

Джаннини родился в Чечине 20 августа 1912 года. В молодости он служил в рядах итальянских стрелков-берсальеров, а вернувшись из армии, занялся сельским хозяйством и потом работал в овощной лавке. Мужчина пережил две мировых войны и две пандемии — «испанку» и COVID-19. В апреле 2021 года Джаннини стал самым старым жителем Италии, который сделал прививку от коронавируса.

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