Реклама
Прямой эфир
Мир
Мадуро назвал решение Аргентины отказаться от членства в БРИКС глупостью
Мир
MWM указал на потери ВСУ из-за плана НАТО по Крыму
Спорт
«Ливерпуль» поборется с «Реалом» за Килиана Мбаппе
Армия
Расчет орудия «Мста-Б» уничтожил минометный расчет ВСУ под Артемовском
Мир
Зеленский назвал изоляцию Крыма главной целью ВСУ в 2024 году
Мир
В Киеве объявлена воздушная тревога
Мир
Число жертв землетрясений в Японии возросло до 13
Мир
На Западе рассказали о попытке Германии скрыть бунты немцев из-за Украины
Армия
Расчет миномета 2Б11 нанес огневое поражение десанту ВСУ на правом берегу Днепра
Общество
Кадыров сообщил о появлении в Чечне нового города
Мир
Маск дал свой прогноз на 2024 год
Мир
ЦАХАЛ сообщила о планах вывести две бригады резервистов из Газы в течение недели
Мир
FT узнала о «потраченном впустую» $1 млрд на таблетки от COVID-19 в Европе
Мир
Минимум девять человек пострадали из-за возгорания поезда в Сан-Франциско
Армия
Экипажи ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорные пункты ВСУ в районе Угледара

Работа расчета миномета 2Б11 в зоне СВО

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024